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Россияне превратили наших детей в "детей войны", – Подоляк

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Россияне превратили наших детей в "детей войны", – Подоляк
Вторжение российской армии превратило украинских детей в "детей войны", которые вынуждены ночевать в подвалах из-за угрозы ракетного обстрела и наблюдать за вооруженными захватчиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Россияне превратили наших детей в "детей войны". Спящие в подвалах постоянно находятся под обстрелами ракетами, видят вооруженных захватчиков, которые грабят, расстреливают, мародерствуют", - написал Подоляк.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    А ще треба "не забувать" хто своєю бездіяльністю і "Великими прожектами" типу "Великого крадівництва" ослабив країну і призвів до цієї агресії!!!
  • Vladimir Longer
    Перетворемо їх свиноматок на мясо)
  • Юрій Вінгорськи
    ніколи не думав про це, а сьогодня порівняв тексти гімнів України та параші.
    про що в них.
    гімн рф; могучая, великая,достойная,священная, мудрая, гордая братская,, отечество, отчизна
    загалом, крім як, дивіться які ми, і більше ні про що.....
    наш посил гімну:
    жива та буде жити. оптимістичний погляд в майбутнє і хто не запрошений прийде, получе кизди, ВСЕ!!!!!!!!!!!!!
    ніякими братами навіть не смердить....
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