Россияне превратили наших детей в "детей войны", – Подоляк
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Вторжение российской армии превратило украинских детей в "детей войны", которые вынуждены ночевать в подвалах из-за угрозы ракетного обстрела и наблюдать за вооруженными захватчиками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Россияне превратили наших детей в "детей войны". Спящие в подвалах постоянно находятся под обстрелами ракетами, видят вооруженных захватчиков, которые грабят, расстреливают, мародерствуют", - написал Подоляк.