Новости • Агрессия России против Украины, Война

Войска РФ начали агитационную пропаганду среди жителей Бердянска, - СБУ. ФОТО

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Оккупанты распространяют среди мирного населения листовки, в которых говорится о необходимости присоединения Украины к составу Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал Запорожской ОВА.

"Знаем, что вы умны и все понимаете, но СБУ просит жителей Бердянска и всей Украины НЕ ВЕРИТЬ в распространение этой информации и доверять только официальным источникам! Враг теряет свои силы и позиции, и пытается сеять панику!"
Продолжаем доверять ВСУ! - комментируют в Запорожской ОВА.

Войска РФ начали агитационную пропаганду среди жителей Бердянска, - СБУ 01

Войска РФ начали агитационную пропаганду среди жителей Бердянска, - СБУ 02
Войска РФ начали агитационную пропаганду среди жителей Бердянска, - СБУ 03
Войска РФ начали агитационную пропаганду среди жителей Бердянска, - СБУ 04

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в текстах листовок говорится о якобы борьбе войск РФ против национальных группировок, в частности полка "Азов". Они говорят о необходимости денацификации Украины и дискредитируют ВСУ. На листочках А4 утверждают, что именно Вооруженные силы Украины наносили артиллерийские удары по мирному населению города 28 февраля.

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Топ комментарии

  • Сергей Николаевич bf2729b7
    Там где кацапстана, там гной
  • Artem Victorovich
    Це не можливо читати ,якщо бидло фашисти в парашії розуміють про ще йде мова ,то ми бачимо тільки набір тексту де все змішалося до купи , наші сусіди напевно генетично відсталі якщо такими текстами щось хочуть донести до нашої нації.
  • Raised Right
    Убейте эту мразь!

    Симферополь, 8 марта. Крыминформ. Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская совместно с бойцами Росгвардии доставила гуманитарную помощь жителям Херсонской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
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