Войска РФ начали агитационную пропаганду среди жителей Бердянска, - СБУ. ФОТО
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Оккупанты распространяют среди мирного населения листовки, в которых говорится о необходимости присоединения Украины к составу Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал Запорожской ОВА.
"Знаем, что вы умны и все понимаете, но СБУ просит жителей Бердянска и всей Украины НЕ ВЕРИТЬ в распространение этой информации и доверять только официальным источникам! Враг теряет свои силы и позиции, и пытается сеять панику!"
Продолжаем доверять ВСУ! - комментируют в Запорожской ОВА.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, в текстах листовок говорится о якобы борьбе войск РФ против национальных группировок, в частности полка "Азов". Они говорят о необходимости денацификации Украины и дискредитируют ВСУ. На листочках А4 утверждают, что именно Вооруженные силы Украины наносили артиллерийские удары по мирному населению города 28 февраля.