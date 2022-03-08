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НАТО несет ответственность за нераспространение эскалации за пределы Украины, - Столтенберг

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НАТО несет ответственность за нераспространение эскалации за пределы Украины, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз несет ответственность за нераспространение эскалации за пределы Украины. Однако он предупредил, что ситуация может выйти из-под контроля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeteduvar.

"Мы отвечаем за то, чтобы эскалация не распространилась за пределы Украины, но ситуация может выйти из-под контроля", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Североатлантический союз будет защищать своих союзников.

"Мы будем защищать каждый квадратный сантиметр территории союзных стран в случае сценария распространения конфликта на страны-члены НАТО", – добавил Столтенберг.

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Топ комментарии

  • Папєрєднік
    Імпотентний блок, імпотентна Європа.
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Неужели никто из них не учил историю первой половины 20ого века? Как можно быть такими тупыми
  • валерий коренев 41e3634f
    Когда кацапы потопили эстонское судно в Черном море что-то не было слышно даже озабоченности! Нато импотентно-голубое сборище, такое же как и сам столтенберг!!!! Ему я бы не доверил руководить даже детским хором а не то что военным блоком.
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