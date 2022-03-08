НАТО несет ответственность за нераспространение эскалации за пределы Украины, - Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз несет ответственность за нераспространение эскалации за пределы Украины. Однако он предупредил, что ситуация может выйти из-под контроля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeteduvar.
"Мы отвечаем за то, чтобы эскалация не распространилась за пределы Украины, но ситуация может выйти из-под контроля", – заявил Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что Североатлантический союз будет защищать своих союзников.
"Мы будем защищать каждый квадратный сантиметр территории союзных стран в случае сценария распространения конфликта на страны-члены НАТО", – добавил Столтенберг.