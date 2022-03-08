Дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах: Данилов – странам Запада

Украина требует от западных союзников максимально быстрой помощи в виде боевой авиации и средств ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в Фейсбуке.

"Одним из базовых расчетов Кремля при разработке плана "Барбаросса-2022" было убеждение в традиционной вялости и растерянности Запада, в его оппонировании наглости московии. Запад всем своим поведением, начиная с 2007 года, демонстрировал бесконечную готовность прогибаться перед российскими требованиями, продавать свои ритуальные "беспокойства" за газ и нефть, за возможность получить коррупционную синекуру в газпроме, за спокойную и сытую жизнь... И так было до 2022 года, казалось, так будет и в дальнейшем, но после 24 февраля для России все сразу пошло не по плану. Запад проснулся, когда оказался на грани потери всего того, что составляет его суть: ценности, мораль и принципы", - подчеркнул секретарь СНБО.

Смотрите также: 11 день войны: в СНБО показали карту мест, временно контролируемых РФ. ФОТО

По словам Данилова, мир сплотился вокруг Украины, и линия между светом и тьмой пролегла по линиям украинских окопов.

"Мы благодарны всем за каждый патрон, голос в защиту нашего государства и каждое слово в нашу поддержку", - отметил он.

Данилов поблагодарил британских, канадских и нидерландских друзей за последнюю инициативу по созданию Международной группы поддержки Украины.

"Закроют ли наше небо невинно убитые, как ангелы своими крыльями? Но как тогда будет чувствовать себя весь мир?! Если НАТО не хочет или не может "закрыть небо" над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", - подчеркнул секретарь СНБО.