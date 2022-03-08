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Российские оккупанты расстреляли авто с пенсионерами под Киевом. ВИДЕО 18+

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Российские оккупанты расстреляли автомобиль с пенсионерами вблизи поселка Макаров (Киевская область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, как бордовый "Дэу Ланос" останавливается перед знаком "Стоп" на перекрестке. В этот момент на перекрестке движется вражеская техника, которая едет в противоположную сторону. Однако, одна боевая машина пехоты (БМП) останавливается и дважды из пушки открывает огонь по легковому автомобилю с мирными жителями.

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"Эти пид#расы расстреляли инвалидскую машину. Висит знак "инвалиды". Дедушка лет за 70, и бабушка. Два старика ехали домой. Их в упор, стоящих на знак "Стоп"... Они остановились и их расстреляли. Твари русские. Это просто полный п#здец! С#ки! Животные!", - говорят очевидцы трагедии.

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Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    А мы пленных кормим, женевские конвеции соблюдаем. Добрые *****. Пока пленных на кол не начнут сажать живьем, так и будет.
  • дмитрий иванов 527db324
    У нас народ ещё не осознаёт, с какой ДИЧЬЮ мы столкнулись, поэтому и играемся в альтруизм
  • Larissa Kora 56c14f78
    Більше нікому не хочеться чайком з пиріжечками "синка" пригостити?! Скільки можна бути наївними - це фашисти, сюди прийшли вбивати, грабувати, заробляти на нашій крові.
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