Российские оккупанты расстреляли авто с пенсионерами под Киевом. ВИДЕО 18+

Российские оккупанты расстреляли автомобиль с пенсионерами вблизи поселка Макаров (Киевская область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, как бордовый "Дэу Ланос" останавливается перед знаком "Стоп" на перекрестке. В этот момент на перекрестке движется вражеская техника, которая едет в противоположную сторону. Однако, одна боевая машина пехоты (БМП) останавливается и дважды из пушки открывает огонь по легковому автомобилю с мирными жителями.

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"Эти пид#расы расстреляли инвалидскую машину. Висит знак "инвалиды". Дедушка лет за 70, и бабушка. Два старика ехали домой. Их в упор, стоящих на знак "Стоп"... Они остановились и их расстреляли. Твари русские. Это просто полный п#здец! С#ки! Животные!", - говорят очевидцы трагедии.