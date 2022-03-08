С начала российского вторжения в Украине погиб 41 ребенок, – Денисова (обновлено)

По состоянию на вечер 8 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 52 ребенка, 76 детей получили ранения. ВНИМАНИЕ!!! Новость содержит фотографии, которые не рекомендуются для детей и лиц со слабой психикой.

Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранителями Днепропетровщины из Харькова эвакуированы еще 300 человек. Среди спасенных - мать с тремя детьми, которые ночью попали под обстрел российской артиллерии. По результатам обстрела от ударной волны пострадал один из ее малышей. Также во время разговора с полицейскими женщина сообщила, что у нее на глазах погиб соседский ребенок. В г. Дергачи Харьковской области при обстреле российской армии были нанесены удары по Дергачевскому лицею № 3 и жилым кварталам города. Минимум трое погибших и 15 раненых, в том числе 4-летний ребенок", - отмечает омбудсмен.

Сегодня утром стало известно еще о четырех раненых гражданских в Донецкой области, в том числе пострадал 14-летний парень. До сих пор невозможно установить количество убитых и раненых в Мариуполе и Волновахе. Эти города остаются заблокированными русскими оккупационными войсками.

"В очередной раз оккупантом обстреляно мирное население г. Николаева. На этот раз оккупанты накрыли артиллерией жилой микрорайон Балабановка в южной части города: повреждено 60 домов. Большинство бомб были кассетными, запрещенными Женевской конвенцией 1949 года для использования во всем мире", - добавила она.

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Денисова отмечает, что российским врагом за эти дни в Харькове атаковано около 30 общеобразовательных школ, 27 детских садов, 5 высших учебных заведений, детские интернаты.

"Действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций. Обращаюсь к международному сообществу и международным правозащитным организациям с просьбой принять все возможные меры для прекращения военного нападения Российской Федерации. Настаиваю, страны НАТО – закройте небо!!", - резюмировала омбудсмен.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении 8 марта, что за 13 дней войны от рук оккупанта погибли 52 ребенка.

"Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом было 50. 50 убитых украинских детей за 13 дней войны. А уже через час стало 52. 52 ребенка. Никогда не прощу это. И знаю, что вы никогда не простите оккупантам", – заявил президент.

ВНИМАНИЕ!!! Новость содержит фото, которое не рекомендовано для просмотра детям и лицам с слабой психикой!!!









