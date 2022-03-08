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В Минобороны обратились к россиянкам: "Ваши мужчины поздравили вас с 8 Марта?"

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В Минобороны обратились к россиянкам: "Ваши мужчины поздравили вас с 8 Марта?"
Россия уже 13-е сутки ведет кровавую войну против мирного народа Украины. Множество россиянок, скорее всего, 8 марта не получат никаких поздравлений от своих мужчин по случаю Международного женского дня.

В Минобороны Украины обратились к российским женщинам с одним простым вопросом: "Ваши мужчины поздравили вас с 8 Марта?"

"Скорее всего ваш родственник находится в Украине, где он убивал украинских женщин и детей, а сейчас, с большой вероятностью, он убит или находится в плену", – говорится в сообщении на сайте ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

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В Минобороны также сообщают: "Если вам все еще дорог ваш родственник – возможно есть шанс его спасти. Обратитесь к его  (мужа, сына, брата или отца)  непосредственным командирам с запросом. Если вам не ответили, обращайтесь к старшим начальникам. Если молчат все – БИНГО! Он в Украине. Хотите спасти его – приезжайте в Украину. Может быть ваш родственник – выдающийся счастливчик и ему повезло попасть в плен. Возможно еще не поздно его спасти!"

Топ комментарии

  • Совестно за Брата
    Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

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    Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
  • Яр Холодний
    Да как ты мог !!! Кричит Оксана,- СЕДЬМОГО марта умереть !!!

    Придут подруги, надо выпить, а ты собою занял стол...
  • Vladimir Longer
    Лучший их подарочек, это гроб!)
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