Я призываю все государства публично требовать: "Россия, отпусти людей", - Кулеба об эвакуации жителей Мариуполя

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир публично потребовать от страны-агрессора позволить эвакуировать жителей Мариуполя, которых она держит в заложниках в окруженном городе.