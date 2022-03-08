Оккупанты присылают руководителям украинских прифронтовых городов и областей предложения сдаться, - СНБО

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что оккупантыхпродолжают массово рассылать руководителям украинских городов и областей предложения сдаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"В настоящее время предложение сотрудничать с российскими захватчиками с обещаниями сохранения жизни и обогащения получил городской голова Ирпеня Александр Маркушин. Ответ мэра города ожидаемый - "Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется!".

Аналогичное предложение от агрессора начать переговоры и сдать город поступило заместителю председателя Харьковской ОГА Роману Семенухе. Враг получил гневный ответ: "Россияне мне предложили сдаться. Смешные какие-то. Победа скоро!", - говорится в сообщении.

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В ЦПИ уверены, что призывы российского захватчика и к другим руководителям украинских городов прифронтовой полосы ожидает такой же решительный ответ: "Нет капитуляции, мы на своей земле - только победа!".