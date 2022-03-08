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Шел за продуктами, посадили в автобус и отправили на войну – пленный рассказал, как мобилизуют в ОРДЛО.

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Шел за продуктами, посадили в автобус и отправили на войну – пленный рассказал, как мобилизуют в ОРДЛО.
Служба безопасности Украины обнародовала видео с показаниями насильно мобилизованного на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СБУ.

По словам мужчины, 1 марта он вышел за продуктами в магазин, когда его остановили. После проверки документов, ему сказали, что у него просроченный паспорт.

"Посадили в автобус, отвезли в какое-то помещение в Алчевске. До утра там пробыли, потом отвезли в Гордеевку на самосвале, сказали, что надо каких-то парней сменить - поесть или покупаться", - рассказал мужчина.

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По его словам, их оставили стоять у танка, когда началась перестрелка. "Поэтому мы заскочили в танк, но ни в кого не стреляли", – рассказал мужчина.

Алчевец признался, что его могли расстрелять, если бы он отказался. Своих земляков он призвал лучше скрываться от тех, кто их отправляе на войну.

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Топ комментарии

  • Алекс Леонов
    За його словами, їх лишили стояти біля танку, коли посалась перестрілка. "Тому ми заскочили в танк, але ні в кого не стріляли", - розповів чоловік. Хтось вiрить у цю звiздеж ???
  • wed emantsal
    Вау, і хтось в таке повірить??
    Що заскочив в танк "для безпеки")))
  • Hanka Panyanka
    очередная сказка про несчастных новобранцев...
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