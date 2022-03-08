В Изюме враги обстреляли больницу, больным пришлось выбираться из-под завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Изюме в Харьковской области враги обстреляли центральную городскую больницу, больным пришлось выбираться из-под завалов.

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель председателя Изюмского горсовета Владимир Мацокин, передает Цензор.НЕТ.

"Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов как могли", - написал заммэра.

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