Мы разрушили миф о военной мощи РФ. Через несколько дней ее потери превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане. Не бойтесь бункерного тирана, - Резников
Об этом в своем обращении заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, еще пару дней и потери России убитыми и ранеными превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане.
"Мы уже уничтожили 300 танков и тысячу бронемашин. Более 40 самолетов и почти 70 вертолетов. Россия потеряла сотни элитных десантников и бойцов спецназа. Которые ужасают Африку, Ближний Восток. Но не Украину. Мы их уничтожаем, как и всех других террористов, которые накрывают ракетами наши города. Которые расстреливают детей. Не бойтесь! Как не боятся наши молодые парни и девушки, которые останавливают врага. Как не боятся наши фермеры, которые захватывают вражескую бронетехнику. Как не испугался работник почтовой компании, сбивший российский самолет из ПЗРК", – заметил Резников.
По его словам, сегодня у Европы есть шанс победить тирана, запугивавшего всех вокруг десятилетиями. Для этого необходимо, чтобы Украина устояла.
Он уверен, что Россия не сможет одолеть нас в открытом бою. Она не сможет нас запугать преступными обстрелами наших городов.
"Чтобы победить, нам нужна помощь – закрытое небо и оружие. Мы защитим себя и вас. Мы не боимся россиян. Это они убегают и сотнями сдаются в плен. Кроме оружия, с каждым днем встает вопрос общей стойкости. Нам нужны ресурсы, чтобы одевать нашу армию, кормить наших людей. Чтобы быстро восстановить разрушенное. Вы должны усилить давление на Россию. Но на всех, кто получает деньги в Москве. Потому что они привлекут войну в ваш дом. Мир изменился. Вы должны очень быстро принимать решение. Ведь идет война в Европе. Кремль может зажечь новые костры", - обращает внимание Резников.
"Мы все равно будем сражаться и победим. Весь украинский народ будет сопротивляться. Но ваша помощь сохранит жизнь. В том числе - жизнь ваших детей и родных. Каждый день войны - это десятки смертей мирных людей. Европейцев. Спасибо всем, кто уже помогает". Призываю всех показать, что свободный мир не боится одного тирана, скрывающегося в бункере", - резюмировал министр обороны.