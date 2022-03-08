Мы разрушили миф о военной мощи РФ. Через несколько дней ее потери превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане. Не бойтесь бункерного тирана, - Резников

За 11 дней Украина полностью разрушила миф о военной мощи России. Украинские воины за 11 дней уже уничтожили более 11 тысяч русских солдат. Это больше, чем за две чеченские войны, длившиеся 6 лет.

Об этом в своем обращении заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, еще пару дней и потери России убитыми и ранеными превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане.

"Мы уже уничтожили 300 танков и тысячу бронемашин. Более 40 самолетов и почти 70 вертолетов. Россия потеряла сотни элитных десантников и бойцов спецназа. Которые ужасают Африку, Ближний Восток. Но не Украину. Мы их уничтожаем, как и всех других террористов, которые накрывают ракетами наши города. Которые расстреливают детей. Не бойтесь! Как не боятся наши молодые парни и девушки, которые останавливают врага. Как не боятся наши фермеры, которые захватывают вражескую бронетехнику. Как не испугался работник почтовой компании, сбивший российский самолет из ПЗРК", – заметил Резников.

По его словам, сегодня у Европы есть шанс победить тирана, запугивавшего всех вокруг десятилетиями. Для этого необходимо, чтобы Украина устояла.

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Он уверен, что Россия не сможет одолеть нас в открытом бою. Она не сможет нас запугать преступными обстрелами наших городов.

"Чтобы победить, нам нужна помощь – закрытое небо и оружие. Мы защитим себя и вас. Мы не боимся россиян. Это они убегают и сотнями сдаются в плен. Кроме оружия, с каждым днем ​​встает вопрос общей стойкости. Нам нужны ресурсы, чтобы одевать нашу армию, кормить наших людей. Чтобы быстро восстановить разрушенное. Вы должны усилить давление на Россию. Но на всех, кто получает деньги в Москве. Потому что они привлекут войну в ваш дом. Мир изменился. Вы должны очень быстро принимать решение. Ведь идет война в Европе. Кремль может зажечь новые костры", - обращает внимание Резников.

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"Мы все равно будем сражаться и победим. Весь украинский народ будет сопротивляться. Но ваша помощь сохранит жизнь. В том числе - жизнь ваших детей и родных. Каждый день войны - это десятки смертей мирных людей. Европейцев. Спасибо всем, кто уже помогает". Призываю всех показать, что свободный мир не боится одного тирана, скрывающегося в бункере", - резюмировал министр обороны.