Гражданский автомобиль взорвался на мине оккупантов на Черниговщине: погибли 3 взрослых, 3 ребенка ранены

В Черниговской области шестеро гражданских лиц стали жертвами попадания на противопехотную мину оккупантов

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на киевской трассе вблизи с. Колычевка в Черниговской области автомобиль, в котором находились трое взрослых и трое детей, взорвался на противопехотной мине. Все взрослые погибли на месте, дети с ранениями разной тяжести доставлены в лечебные заведения. По словам очевидцев, мины на дороге были замаскированы соломой и мусором", - написала Денисова.

Отмечается, что противопехотные мины, размещенные войсками РФ на Черниговщине, запрещены к применению в соответствии с Конвенцией о запрете применения, накоплении запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении. Использование такого вида оружия против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением четырех Женевских конвенций 1949 года.

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