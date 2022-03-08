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Известный канадский снайпер, боровшийся с ИГИЛ, едет добровольцем защищать Украину

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Известный канадский снайпер, боровшийся с ИГИЛ, едет добровольцем защищать Украину
Интернациональный легион добровольцев, вставших на защиту Украины, в ближайшее время пополнит известный канадский снайпер с позывным "Валли". Он отправился в Польшу, чтобы оттуда приехать в Украину и сражаться с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как передает портал La Presse, у военного есть колоссальный опыт. С 2009-го по 2011-й год снайпер участвовал в боевых действиях на территории Афганистана. А в 2015-м "Валли" отправился в Ирак, чтобы бороться с террористами ИГИЛа. Однако все это были официальные командировки, а в Украину солдат решил приехать добровольцем.

Он принял окончательное решение, когда увидел снимки с полуразрушенными городами после бесчеловечных бомбардировок со стороны российских оккупантов. "Валли" оставил дома жену с маленьким ребенком, так как почувствовал необходимость встать на защиту добра и свободы. Именно за это борется весь украинский народ.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Добро пожаловать и удачной охоты
  • Виктор Дийнега
    Кадыровские тупые головы будут разлетаться как арбузы. Как раз и винтовку аллигатор испытаем в боевых действиях
  • Підлога Маккартні
    Канадский козаче, настреляй кацапов в 10 раз больше чем игиловцев и моджахедов вместе взятых!!!
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