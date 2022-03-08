ООН запретила сотрудникам называть войну в Украине войной

Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам использовать слова "война" или "вторжение" для описания действий России в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Irish Times.

Издание ознакомилось с содержанием электронного письма от департамента по коммуникациям в адрес сотрудников ООН, котороое было разослано в понедельник.

Сотрудникам ООН рекомендуется называть войну "конфликтом" или "военным наступлением" - несмотря на то, что сотни мирных жителей были убиты, а два миллиона украинцев стали беженцами в результате российского вторжения.

Россия, государство-агрессор, называет войну "спецоперацией". РФ устроила охоту на своей территории за теми гражданами, которые называют боевые действия "войной".

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Кроме того, сотрудникам ООН запретили использовать украинский флаг в личных или официальных аккаунтах в социальных сетях или на веб-сайтах.

"[Используйте] "конфликт" или "военное наступление", а не "война" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине. Не добавляйте украинский флаг в личные или официальные аккаунты в социальных сетях или на веб-сайты", - говорится в письме к сотрудникам.

Согласно электронному письму, такая политика направлена ​​на избежание "репутационного риска".

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"Это важное напоминание о том, что мы, как международные гражданские служащие, должны быть объективными. Существует серьезная возможность репутационного риска, на который недавно обратили внимание чиновники", - говорится в сообщении.

Издание отметило, что обратилось в ООН за комментарием, однако пока его не получило.

Как известно, Россия является постоянным членом Совбеза ООН и имеет там блокирующий голос.