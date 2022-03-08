"Слуга народа": Необходим новый договор по гарантиям безопасности для Украины. Гарантами могут стать США, Турция и наши страны-соседи.

Партия "Слуга народа" даже теоретически не рассматривает возможность пересмотра нашей территории или отказа от каких-либо кусков нашей территории. Политсила настаивает на подписании нового договора по гарантиям безопасности для Украины вместе с США, Турцией и Россией.

Об этом говорится в заявлении партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

"Это недопустимо. Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым. Мы не воспринимаем ультиматумов. Не отказываемся от территорий. Но при этом трезво смотрим на реальность. Крым, Донецк и Луганск оккупированы уже 8 лет. На другой части территории Украины идет полномасштабная война. Мы слышим требование России – признать так называемые "днр" и "лнр", признать оккупацию Крыма. Понятно, что мы не будем этого делать. Но нам нужно будет определиться - каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах нашего целостного государства. Именно об этом говорил Президент Зеленский, отвечая на вопросы американского журналиста", - говорится в заявлении.

Относительно НАТО и гарантии для Украины, в партии отмечают, что альянс не готов принимать Украину к себе в течение ближайших 15 лет, и четко об этом говорит.

"Мы сейчас даже не имеем поддержки в абсолютно справедливой войне именно от Альянса – только от отдельных государств. Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства", - говорится далее.

"Вместо этого должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может гарантировать Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Он должен принципиально отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины ", – заявляют в "Слуге народа".

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Акцентируется внимание, что такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины. Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству.

"Понятно, что в сегодняшних условиях это звучит абсурдно, учитывая российское вторжение. Но наши Вооруженные Силы отобьют врага, и нужно будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины. Тогда будет важно, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами", – резюмирует политсила.