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На Николаевщине оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитательницами детского дома. ФОТО

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Российские оккупанты расстреляли смену воспитательниц детского дома в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEXTA.

На Николаевщине оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитательницами детского дома 01

"Оккупанты расстреляли смену воспитательниц детского дома на Николаевщине. При этом микроавтобус был маркирован знаками красного креста. В результате обстрела погибли по меньшей мере три воспитательницы. Еще два человека ранены", - говорится в сообщении.

Информацию подтвердила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

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Топ комментарии

  • Welle
    Может за каждый такой случай расстреливать по одному русскому пленному?
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Путіну на пленних іхтамнетов насрать. Просто не треба їх братиу полон.
  • Witek Dani
    в полон, ага, палить сук
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