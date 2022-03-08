Миллион долларов за самолет, полмиллиона за вертолет и гражданство свободной страны, - Укроборонпром объявил соблазнительные условия для российских летчиков

Государственный концерн "Укроборонпром" объявил огромные премии для российских пилотов, угоняющих свои летательные аппараты.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке концерна.

"По решению генерального директора Юрия Гусева ГК "Укроборонпром" готов выплатить премии за похищенную боевую авиационную технику оккупантов!

1 000 000 долларов США — за угнанный или трофейный боеспособный самолет.

500 000 долларов США — за захваченный военный вертолет в рабочем состоянии.

Пилотам РФ, готовым участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны!" - отмечается в сообщении.

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