Миллион долларов за самолет, полмиллиона за вертолет и гражданство свободной страны, - Укроборонпром объявил соблазнительные условия для российских летчиков
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Государственный концерн "Укроборонпром" объявил огромные премии для российских пилотов, угоняющих свои летательные аппараты.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке концерна.
"По решению генерального директора Юрия Гусева ГК "Укроборонпром" готов выплатить премии за похищенную боевую авиационную технику оккупантов!
1 000 000 долларов США — за угнанный или трофейный боеспособный самолет.
500 000 долларов США — за захваченный военный вертолет в рабочем состоянии.
Пилотам РФ, готовым участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны!" - отмечается в сообщении.