СБУ задержала на Житомирщине бежавшего из страны в 2014-м майора-изменника, который теперь вернулся. ВИДЕО

СБУ массово задерживает предателей, которые вернулись в Украину в составе российских войск.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот этот майор, заместитель командира батальона, является гражданином Украины. В 2014 году, во время аннексии Крыма, будучи военнослужащим ВМС, он перешел на сторону врага. Изменил присяге и вступил на военную службу в вооруженные силы РФ. В марте 2014 года получил паспорт гражданина РФ, а в 2020 году его удостоили звания ветерана боевых действий. Предатель попал в украинский плен в Житомирской области", - сообщили в СБУ.

В ведомстве отметили, что предателю придется отвечать не только за войну, но и за предательство Украины в 2014 году.

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В разговоре с женой майор рассказывает, что они зашли как агрессоры, что они думали, что идут на помощь народу, но люди в Украине против них.

"С вилами, граблями встречают, кричат: уходите отсюда, вы – агрессоры", - рассказал он