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Байден призвал Конгресс выделить 12 млрд долларов для помощи Украине

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Байден призвал Конгресс выделить 12 млрд долларов для помощи Украине
Президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить 12 млрд долларов для помощи Украине.

Об этом американский лидер сказал 8 марта во время своего обращения, передает Цензор.НЕТ, сообщает ТСН.

"Цена российской агрессии значительная. Но очевидно, что Украина не уступит. Если мы не будем противостоять нападениям Путина сейчас, то ситуация станет только хуже. Мы должны поддержать украинский народ. Я призываю Конгресс принять пакет на 12 миллиардов долларов в поддержку Украины. И чтобы было очевидно, что никто не позволит Путину просто забрать то, что он хочет.

Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь и помощь в области безопасности. Мы будем бороться против тирании. Люди повсюду выступают в защиту свободы. Война Путина против Украины приведет к ослаблению России, мир станет более крепким, сильным", - сказал президент США.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    приймаємо ЗБРОЄЮ, а не папірцями
  • Мобильный крематорий
    Так и делается. Дается карт бланш на 12 млрд в военторге США.
  • Все Обманываете
    Можно було б на цю суму купити зброї тіх же бойові літаки
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