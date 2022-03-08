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Украинские силы сопротивления в Херсонской области из "Stinger" сбили российский самолет. ВИДЕО

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Украинские силы сопротивления на временно оккупированной территории из "Stinger" сбили российский самолет в районе Белозерки Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, наши силы сопротивления на временно оккупированной территории из "Stinger" сбили фашистский самолет на Белозерке. Один пилот точно жив остался – катапультировался. А жаль... Обломки попадали на Кизомис. Нигде фашистские твари вы не будете чувствовать себя спокойно!" - говорится в описании видео.

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Топ комментарии

  • Evgeniy Suhoteplyy
    там вроде сразу один покойничек, хорошие парашюты. Слава Украине.
  • V Vv 00263b4f
    Звісно, що добрый парашут! Ще ніхто на нього не жалівся.
  • Andy Fisher 67a9edc7
    это очередной кацапский "аналоговнет" - он открывается автоматически... от удара об землю
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