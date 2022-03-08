Уже четыре европейские страны начали расследование военных преступлений РФ в Украине, - Венедиктова

Литва, Польша, Эстония и Германия приступили к расследованию военных преступлений России в Украине.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Уже четыре европейские страны начали расследование военных преступлений России. Спасибо Литве, Польше, Эстонии и Германии", - написала она.

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Венедиктова отметила, что мировая коалиция справедливости ради растет каждый день. "Вместе победим и на юридическом фронте", - подчеркнула генпрокурор.