Новости • Агрессия России против Украины, Война

Уже четыре европейские страны начали расследование военных преступлений РФ в Украине, - Венедиктова

6 20518
Уже четыре европейские страны начали расследование военных преступлений РФ в Украине, - Венедиктова
Литва, Польша, Эстония и Германия приступили к расследованию военных преступлений России в Украине.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Уже четыре европейские страны начали расследование военных преступлений России. Спасибо Литве, Польше, Эстонии и Германии", - написала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела российских террористов женщина и ее 6-летняя дочь погибли в Мариуполе. ФОТО (18+)

Венедиктова отметила, что мировая коалиция справедливости ради растет каждый день. "Вместе победим и на юридическом фронте", - подчеркнула генпрокурор.

Топ комментарии

  • Randall Flag da70119e
    Вы войну закончите, а потом расследуйте. Где реальная помощь?
  • Y.M. Z.
    Зверніть увагу, що від українських перемовників (та й від Президента) жодного слова про те, що "ми вчергове їдемо говорити з міжнародними воєнними злочинцями, на яких чекає відповідний суд". Також жодного слова про те, що Україна підписуватиме будь-які угоди лише з наступним, демократично обраним урядом раші.
  • 133133
    и за изъятие прокуратурой клистронов перед войной тоже надо кому-то ответить
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости