"За 13 дней российского вторжения было убито 50 детей. 50 великих мучеников" - Зеленский британскому парламенту
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За 13 дней вторжения Российской Федерации в Украину убиты 50 детей.
Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время обращения к парламенту Великобритании, сообщает корреспондент Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
"За 13 дней российского вторжения было убито 50 детей. 50 великих мучеников. Это страшно. Пустота. Вместо 50 вселенных, которые могли бы жить, а они их забрали. Просто забрали", – сказал глава Украинского государства.
Как сообщал Укринформ, 24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска тринадцатый день обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома. В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.