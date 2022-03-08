"За 13 дней российского вторжения было убито 50 детей. 50 великих мучеников" - Зеленский британскому парламенту

За 13 дней вторжения Российской Федерации в Украину убиты 50 детей.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время обращения к парламенту Великобритании, сообщает корреспондент Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"За 13 дней российского вторжения было убито 50 детей. 50 великих мучеников. Это страшно. Пустота. Вместо 50 вселенных, которые могли бы жить, а они их забрали. Просто забрали", – сказал глава Украинского государства.

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Как сообщал Укринформ, 24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска тринадцатый день обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома. В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.