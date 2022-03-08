Российские оккупанты грабят людей и мародерят в селах на Черниговщине

В региональном управлении "Північ" рассказали, что в Черниговской области российские оккупанты массово грабят людей и мародерят.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, в селе Шестовица, которое было оккупировано 28 февраля, террористы забирают у местных деньги, драгоценности и мобильные телефоны, рыскают по домам в поисках еды. Голодные россияне вырезали весь домашний скот и птицу.

"В селе старожилы говорят, что в последний раз такое видели во времена Голодомора, когда большевистские сталинисты отбирали у людей все - не жалея ни стариков, ни детей", - говорится в сообщении.

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