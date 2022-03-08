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Враг выпустил три ракеты по Борисполю, две сбили ПВО, – мэр

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Враг выпустил три ракеты по Борисполю, две сбили ПВО, – мэр
Российские войска 8 марта выпустили три ракеты по Борисполю, две из них были сбиты.

Об этом сообщил городской голова Борисполя Владимир Борисенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативная информация. Действительно, пролетели над нами три ракеты, две из них были ликвидированы силами ПВО, одна попала на территорию воинской части", – рассказал Борисенко.

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По словам мэра, воздушной тревоги в городе не объявляли, поскольку была понятна траектория полета.

"Поэтому все нормально, ситуация контролируемая", – заверил Борисенко.

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Топ комментарии

  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Стало відомо з неофіційних жерел. Міністарство оборони України радить солдатам росії перед перетином кодону не здавати докумеи військовому начальству, а звернути їх в трубочку і сховати в анальний отвір. Така міра необхідна в зв*язку з ти,що червоний хрест невзмозі фізично обробити велику кількість тіл загиблих російської федерації. А також це буде гарантією виплати обітцяної компенсації урядом Росії.
  • MAKAROV ddf66d11
    Ракеты в никуда, и дураку понятно, что никто в своем уме на территории воинской части сейчас не будет размещать ни личный состав, ни технику.
  • Павел Северин bc9b18a5
    Та наші військові показали просто небачений професіоналізм й стали однією з найкращих армій світу! Мене аж переповнює гордість за наше ЗСУ. )))
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