Враг выпустил три ракеты по Борисполю, две сбили ПВО, – мэр
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Российские войска 8 марта выпустили три ракеты по Борисполю, две из них были сбиты.
Об этом сообщил городской голова Борисполя Владимир Борисенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Оперативная информация. Действительно, пролетели над нами три ракеты, две из них были ликвидированы силами ПВО, одна попала на территорию воинской части", – рассказал Борисенко.
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По словам мэра, воздушной тревоги в городе не объявляли, поскольку была понятна траектория полета.
"Поэтому все нормально, ситуация контролируемая", – заверил Борисенко.
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