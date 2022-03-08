Выступление Зеленского перед Палатой общин парламента Великобритании. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к парламенту Великобритании
Как сообщает Цензор.НЕТ это выступление транслировало Суспільне.
Как сообщает Цензор.НЕТ это выступление транслировало Суспільне.
Пригодився. Для виступів та відосиків.
Розчулив британців. Аж до сліз.
Якраз те що нам треба.
Варшава готова розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн та безкоштовно надати їх у розпорядження США - МЗС Польщі
Це в тебе висєр.
А я підкреслюю талант президента.