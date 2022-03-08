Новости

Польша передает свои МИГ-29 Украине

118 002313
Польша передает свои МИГ-29 Украине
Польские власти готовы передать Украине все свои самолеты Миг-29

"Власти Республики Польша после консультаций между Президентом и Правительством готовы немедленно и бесплатно разместить все свои самолеты МИГ-29 на авиабазу Рамштайн и передать их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, сообщает Цензор.НЕТ .

В то же время Польша просит США предоставить им б/у самолеты с соответствующими оперативными возможностями.

Польское правительство также просит других членов НАТО, располагающих самолетами МИГ-29, действовать в том же ключе.

Ранее издание Wall Streat Journal сообщало, что Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, впоследствии взамен получив от США F-16.

В свою очередь, в комментарии CNN представитель США сказал, что отправка истребителей в Украину является "самостоятельным решением, которое может принять любая страна", и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в частности, как самолет перебросят из Польши в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крепкой российская армия оказалась только на парадах, военный потенциал РФ почти исчерпан, - Центр противодействия дезинформации

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Я ж говорил об этом в комментах, а вы мне не верили
  • Garry Grant
    Короче нормально придумали. Кацапы на Польшу не наедут. Причин нет. Потому что формально передавать самолёты Украине будут США. А на США не наедут потому что ссыкотно.
  • Moanna Gratius ed1b335d
    Brawo Polska ! Kocham Was Polacy !!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости