Планируется переброска тысячи "вагнеровцев" в Украину для усиления группировки войск РФ на направлении Киева, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 8 марта

Идут тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. На Восточном направлении группировка Объединенных сил проводит оборонительную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районов. Идет круговая оборона Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ о российском вторжениb по состоянию на 18.00 08.03.2022

На Северном и Западном направлениях продолжается оборонительная операция в Полесском, Волынском и Северском операционных районах.

Группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления и сдерживание противника, производит его поражение и устойчиво удерживает оборонительные рубежи вокруг города.

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Определенными силами ВСУ продолжают оборону Чернигова.

На юге осуществляется прикрытие морского побережья, ведется оборона близлежащих населенных пунктов.

В других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и поражение средств воздушного нападения противника, оесечивает противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.

По имеющейся информации, для восполнения потерь противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебных сборов. Также с целью прекращения оттока личного состава военным руководством ВС РФ принято решение о запрете расторжения контрактов на прохождение военной службы.

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С целью усиления группировки войск в направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").

В нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают удерживать гражданское население в качестве заложников, повреждают гражданские дома, грабят местных жителей, осуществляют диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, размещают вооружение и военную технику в густонаселенных кварталах населенных пунктов, похищают автомобильную технику, ведут боевые действия в гражданской одежде.

По состоянию на данное время противник значительно снизил темпы продвижения, его личный состав деморализован.

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