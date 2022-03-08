Большая просьба не распространять информацию о поставляемом в Украину оружии, - Минобороны
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.
Анна Маляр отметила: "Уважаемые соотечественники – огромная просьба: до победы не распространять информацию об оружии и технике, которую планируют передавать в Украину или уже передали.
Не надо радостных постов! Сейчас война – другие реалии.
Это - очень чувствительная тема, и вы все равно не владеете достоверной информацией, потому что она - с грифом "секретно".
Вы этими постами и репостами вредите государству. Вот просто возьмите себя в руки и не пишите.
На эту тему в случае необходимости имеют право высказываться только официальные лица и органы власти. Спасибо за понимание".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников о поставках оружия в Украину: Есть существенный прогресс. Пусть врага ждет сюрприз