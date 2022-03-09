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Николаев готовится к нападению: заказали 50 автобусов для пленных оккупантов, - Ким

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Николаев готовится к нападению: заказали 50 автобусов для пленных оккупантов, - Ким
В Николаеве готовятся к штурму россиян и уже заказали 50 автобусов для пленных оккупантов.

В своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ, глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает: "Мы закончили все приготовления. Одна из подготовительных работ - заказали 50 автобусов для перевозки пленных".

По словам Кима, ночь в Николаеве будет спокойной, потому что оккупанты пытаются выспаться.

По его словам, 9 марта запланировано какое-то "событие" для оккупантов, которые любой ценой хотят взять Николаев.

Смотрите: Россия обстреляла жилые кварталы Николаева запрещенными кассетными боеприпасами, - CIT. ФОТО

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Топ комментарии

  • Все Обманываете
    Краще смітникові пакети
  • Александр Юр
    Супер!
  • wittmann1980
    Мэр Николаева в последние дни жжет, молодец, респект, так и надо поднимать боевой дух.
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