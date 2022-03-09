Николаев готовится к нападению: заказали 50 автобусов для пленных оккупантов, - Ким
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В Николаеве готовятся к штурму россиян и уже заказали 50 автобусов для пленных оккупантов.
В своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ, глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает: "Мы закончили все приготовления. Одна из подготовительных работ - заказали 50 автобусов для перевозки пленных".
По словам Кима, ночь в Николаеве будет спокойной, потому что оккупанты пытаются выспаться.
По его словам, 9 марта запланировано какое-то "событие" для оккупантов, которые любой ценой хотят взять Николаев.