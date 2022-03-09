Войну нужно заканчивать и садиться за стол переговоров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что войну следует заканчивать и садиться за стол переговоров.

Об этом президент заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Войну нужно заканчивать, нужно садиться за стол переговоров. Но честных и предметных, в интересах людей, а не устаревших, убийственных амбиций", - сказал глава государства.

Зеленский сообщил, что сегодня разговаривал с премьером Нидерландов Марком Рютте, премьером Израиля Бенетом, премьером Люксембурга Бетелем и президентом Франции Макроном.

Читайте также: Враг проводит скрытую мобилизацию, выдвигался в гражданском на Николаев и валит на Черниговщине мобильные вышки, - Генштаб