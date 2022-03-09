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Войну нужно заканчивать и садиться за стол переговоров, - Зеленский

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Войну нужно заканчивать и садиться за стол переговоров, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что войну следует заканчивать и садиться за стол переговоров.

Об этом президент заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Войну нужно заканчивать, нужно садиться за стол переговоров. Но честных и предметных, в интересах людей, а не устаревших, убийственных амбиций", - сказал глава государства.

Зеленский сообщил, что сегодня разговаривал с премьером Нидерландов Марком Рютте, премьером Израиля Бенетом, премьером Люксембурга Бетелем и президентом Франции Макроном.

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Топ комментарии

  • Olexandr Ivashura
    Знову побачив мір в очах *****? Невиправний довбйб.
  • время
    З вбивцями не ведуть перемовин.Вбивця має бути засудженим.
  • Підлога Маккартні
    А с ****** что делать? Не зеля, так не пойдет
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