Войну нужно заканчивать и садиться за стол переговоров, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что войну следует заканчивать и садиться за стол переговоров.
Об этом президент заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Войну нужно заканчивать, нужно садиться за стол переговоров. Но честных и предметных, в интересах людей, а не устаревших, убийственных амбиций", - сказал глава государства.
Зеленский сообщил, что сегодня разговаривал с премьером Нидерландов Марком Рютте, премьером Израиля Бенетом, премьером Люксембурга Бетелем и президентом Франции Макроном.