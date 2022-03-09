Российский подполковник Агарков, командовавший мотострелковым полком, был убит в Украине
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8 марта, в Украине был убит российский подполковник Юрий Агарков, командовавший мотострелковым полком дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области.
Об этом сообщил в Твиттере блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
Юрий Агарков ранее занимал должность начальника штаба 56 ОДШБ в городе Камышин Волгоградской области до момента ее передислокации в оккупированный Крым. Позже при формировании в Камышине 33 МСП он был назначен на должность командира.