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Российский подполковник Агарков, командовавший мотострелковым полком, был убит в Украине

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8 марта, в Украине был убит российский подполковник Юрий Агарков, командовавший мотострелковым полком дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области.

Об этом сообщил в Твиттере блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

Юрий Агарков ранее занимал должность начальника штаба 56 ОДШБ в городе Камышин Волгоградской области до момента ее передислокации в оккупированный Крым. Позже при формировании в Камышине 33 МСП он был назначен на должность командира.

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Российский подполковник Агарков, командовавший мотострелковым полком, был убит в Украине 01
Российский подполковник Агарков, командовавший мотострелковым полком, был убит в Украине 02

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Топ комментарии

  • Marko Lukash
    Агарков став огарком ... Яка ж противна пика , Господи прости ... То дійсно якесь зомбі кацапське ...
  • Семн Семныя
    Кожен вечір якась гарна новина. Вчора генерал, сьогодні полковник. Супер. Можно спати. Добраніч.
  • Сергей Осадчий bf081de4
    Унтерфюрер СС
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