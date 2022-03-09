Российская авиабомба убила всю семью 16-летнего чемпиона Украины по самбо в Сумах. ФОТО

Вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата

В Сумах во время авиаудара погиб неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо Артем Прийменко.

Об этом в Facebook сообщил выпускник факультета физической культуры и спорта СумГПУ им. А.С. Макаренко, тренер Евгений Леоненко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения города Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо", - написал тренер.

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При этом он подчеркнул, что вместе с чемпионом погибла вся его семья.

"Наш питомец... Наш спортсмен... Вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл", - уточнил Леоненко, отметив, что это большое горе для семьи самбистов, родственников и для всех.