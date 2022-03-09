В Киев прибыло 40 тысяч добровольцев-иностранцев, - канадский журналист

В Киев для борьбы против российских оккупантов прибыло около 40 тыс. иностранных добровольцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 8 марта в твиттере сообщил канадский телеведущий Дин Бланделл.

"Примерно 40 тыс. иностранных бойцов (военных и бывших военных) добрались до Киева. Так много канадцев, что они дали им собственное подразделение (500 и их количество растет)", – написал Бланделл.

Телеведущий сослался на информацию, полученную от бывшего военного, находящегося в столице Украины.

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