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В Киев прибыло 40 тысяч добровольцев-иностранцев, - канадский журналист

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В Киев прибыло 40 тысяч добровольцев-иностранцев, - канадский журналист
В Киев для борьбы против российских оккупантов прибыло около 40 тыс. иностранных добровольцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 8 марта в твиттере сообщил канадский телеведущий Дин Бланделл.

"Примерно 40 тыс. иностранных бойцов (военных и бывших военных) добрались до Киева. Так много канадцев, что они дали им собственное подразделение (500 и их количество растет)", – написал Бланделл.

Телеведущий сослался на информацию, полученную от бывшего военного, находящегося в столице Украины.

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Топ комментарии

  • Петр Иванов 637dda9f
    В то время как Путин не может наскрести тысячу боевиков Вагнера у нас 40 тысяч отборных вояк Иностранного Легиона.
    На самом деле кто знает как там и что, так что посмотрим. Всё-таки их надо экипировать, сбить из них отряды и выдать военные задачи, а это не так просто, но объективно говоря с такой группировкой мой спокойно двигаться в любом направлении для перелома.
  • alexandr shamov
    Добровольцы , так сказать... Значит дело будет. СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
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