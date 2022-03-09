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Это кусок металла на дне моря, - Нуланд о Северном потоке.

10 09211
Это кусок металла на дне моря, - Нуланд о Северном потоке.
Газпромовский "Северный поток-2", остановленный из-за вторжения России в Украину, в США назвали "мертвым".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, цитирует NDTV

"Я думаю, что "Северный поток-2" сейчас мертв".

"Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится".

Нуланд заявила, что "Северный поток-2" не имеет надежд на будущее.

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Также напомнила, что газопроводный проект Кремля стал жертвой западных санкций.

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Так я давно предложила слать его на металлолом , будут компенсированы затраты 😀😀
  • Colt
    Рыбам надо открыть доступ внутрь трубы.
    Они организуют в ней гостинницы 5 морских звёзд.
  • alexandr shamov
    Вот так розлогалось дворянство, вот так розлогалася знать. Трында уготована пыне ... зачетно етить его мать.
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