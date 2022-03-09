"Не возьмут Киев никогда": экс-глава ГУР Бурба оценил шансы оккупантов захватить столицу

Россия хотела взять Киев через три дня, но так и не смогла этого сделать

Экс-глава Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что Россия никогда не сможет взять Киев, сообщает Цензор.НЕТ. Он оценил шансы оккупантов захватить столицу и отметил, что даже если они и зайдут в город, то там их "сожгут". Об этом Бурба заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Бывший начальник ГУР отметил, что военная разведка Украины прекрасно понимала, что заявления РФ о якобы "несокрушимой" армии являются блефом. По словам Бурбы, о ситуации в российских вооруженных силах знали изнутри.

"Мы знали о краже миллиардов долларов из бюджета на армию. Мы знали, как работает военная разведка России... Они готовы были взять за три дня Киев, им это не удается. Они и не возьмут никогда Киев. Это я вам гарантирую", – заявил он.

Бурба также прокомментировал информацию о возможном окружении украинской столицы, якобы готовящей Кремль. По его словам, все это фейк и все эти планы вряд ли осуществятся.

"Да, они готовят окружение, но это только на бумагах, понимаете? Готовиться можно, но они должны ежедневно засыпать, готовясь к окружению, и понимать, что мы будем бить не только со стороны Киева, но и со спины, и справа, и слева", – предупредил бывший начальник ГУР.

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Говоря о том, вывез ли Бурба свою семью из столицы, он указал, что его родственники остаются в Киеве. Но экс-глава ГУР попросил их находиться в подвалах, потому что с российской стороны могут "прилетать разные подарки". Однако Бурба уверен, что Россия никогда не сможет взять столицу.

"Поймите, даже если российские военные зайдут за отметку "Киев" и оповестит, что они на территории Киева, их сожгут. Бесполезно заходить в Киев. Не нужно заходить в Киев. Я думаю, у них нет таких планов. Они хотят окружать, но заходить нереально. Они хотят уничтожать нас, как делают это с Харьковом, с Черниговом. Поэтому здесь нам нужна помощь Западу, чтобы закрыть небо, а дальше мы с ними сами разберемся. Киев был, Киев есть и Киев будет наш", - указал Бурба.