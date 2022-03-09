Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту "Антонова". ФОТО
75 73516
Спутниковые снимки сделаны над Украиной компанией Maxar Technologies
Спутники Maxar Technologies снова пролетели над Украиной – впервые за последние несколько недель, сообщает Цензор.НЕТ.
На новых снимках показали разбитый мост в Ирпене и группировку бронетехники в аэропорту "Антонов".
Напомним, около Ирпеня в результате обстрелов и авиаударов были крупные разрушения жилого сектора и повреждена инфраструктура. Русские полностью уничтожили мост.
Кроме того, оккупанты захватили аэродром "Антонов" в Гостомеле и уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия".