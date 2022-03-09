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Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту "Антонова". ФОТО

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Спутниковые снимки сделаны над Украиной компанией Maxar Technologies

Спутники Maxar Technologies снова пролетели над Украиной – впервые за последние несколько недель, сообщает Цензор.НЕТ.

На новых снимках показали разбитый мост в Ирпене и группировку бронетехники в аэропорту "Антонов".

Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту Антонова 01

Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту Антонова 02

Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту Антонова 03

Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту Антонова 01

Напомним, около Ирпеня в результате обстрелов и авиаударов были крупные разрушения жилого сектора и повреждена инфраструктура. Русские полностью уничтожили мост.

Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту Антонова 05

Кроме того, оккупанты захватили аэродром "Антонов" в Гостомеле и уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия".

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Топ комментарии

  • Urs
  • Miko R 798886a8
    Україна зробить іншу - нову, кращу, *********. Україна може все.
  • Elvic Vic
    Навіть одна загибла дитина цінійша за "Мрію" ...
    У "Мрії" головна цінність - це контструкторська документація й інженери які її розробляли й потім будували .
    Як в будь якого виробу . Усе інше не є унікальним .
    Це я Вам як інженер кажу .
    Й тому , коли хтось мені каже , мовляв Китай ось-ось дожене США по ВВП , я йому гомерично відповідаю , що Китай це просто потужний конвеїр .
    Али мизик того конвеїру він в США , в ЕС , й Японії .
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