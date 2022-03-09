Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту "Антонова". ФОТО

Спутниковые снимки сделаны над Украиной компанией Maxar Technologies

Спутники Maxar Technologies снова пролетели над Украиной – впервые за последние несколько недель, сообщает Цензор.НЕТ.

На новых снимках показали разбитый мост в Ирпене и группировку бронетехники в аэропорту "Антонов".







Напомним, около Ирпеня в результате обстрелов и авиаударов были крупные разрушения жилого сектора и повреждена инфраструктура. Русские полностью уничтожили мост.

Кроме того, оккупанты захватили аэродром "Антонов" в Гостомеле и уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия".

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