Проблемы по поставкам в войска агрессора будут только увеличиваться, - Грозев

В логистике поставок для российских войск, вторгшихся на территорию Украины, наблюдаются усиливающиеся проблемы.

Об этом рассказал журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ресурсы, которые были перенесены на украинскую территорию, не человеческие, а инвентарные – это включает бензин, ракеты, амуницию, были предназначены для войны, которая длилась 7-8 дней. Сейчас есть очень реальная дыра в поставках", - сказал он.

Грозев подчеркнул, что эти "дыры" будут становиться все больше, поскольку довезти цистерны до мест дислокации российских войск, которые очень разбросаны по Украине, практически невозможно.

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"Самая слабая сторона российской армии – это логистика, это все знали и сейчас это видим наглядно", - подчеркнул журналист-расследователь.

В то же время, он не исключил в ближайшие дни новых атак россии на украинские города ракетами, но россияне могут получить там "неожиданность".

"Я ожидаю, что все-таки будут завтра или послезавтра новые попытки имеющимися средствами, менее дальнобойными ракетами, которые на 120-130 км могут стрелять, попытка повторить по Сумам, Харькову, это видно из передвижения воинских частей. Но я ожидаю, что здесь неожиданность будет", - подчеркнул Грозев.

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