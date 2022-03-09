Проблемы по поставкам в войска агрессора будут только увеличиваться, - Грозев
Об этом рассказал журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Ресурсы, которые были перенесены на украинскую территорию, не человеческие, а инвентарные – это включает бензин, ракеты, амуницию, были предназначены для войны, которая длилась 7-8 дней. Сейчас есть очень реальная дыра в поставках", - сказал он.
Грозев подчеркнул, что эти "дыры" будут становиться все больше, поскольку довезти цистерны до мест дислокации российских войск, которые очень разбросаны по Украине, практически невозможно.
"Самая слабая сторона российской армии – это логистика, это все знали и сейчас это видим наглядно", - подчеркнул журналист-расследователь.
В то же время, он не исключил в ближайшие дни новых атак россии на украинские города ракетами, но россияне могут получить там "неожиданность".
"Я ожидаю, что все-таки будут завтра или послезавтра новые попытки имеющимися средствами, менее дальнобойными ракетами, которые на 120-130 км могут стрелять, попытка повторить по Сумам, Харькову, это видно из передвижения воинских частей. Но я ожидаю, что здесь неожиданность будет", - подчеркнул Грозев.