Враг проводит скрытую мобилизацию, выдвигался в гражданском на Николаев и валит на Черниговщине мобильные вышки, - Генштаб
Генеральный штаб Украины опубликовал оперативную информацию о вторженис Российской Федерации, сообщает Цензор.НЕТ.
Начаты четырнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах определенных операционных зон.
На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идет оборона города Чернигова.
Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и устойчиво удерживает определенные рубежи.
На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.
В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.
Воздушные Силы ВС Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.
По имеющейся информации, в связи с многочисленными потерями личного состава, противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов на временно оккупированной территории АР Крым, в Краснодарском крае и отдельных районах Донецкой и Луганской областей; активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.
Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков.
Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние данного личного состава остается на низком уровне.
В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию военно-политического руководства нашего государства.
В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг в нарушение норм Международного гуманитарного права продолжает скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов. Использует сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу. Оккупанты выводят из строя башни сотовой связи.
В Херсонской области обнаружено, что военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаева.
По имеющейся информации среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.
Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление.
Верим в наши Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!