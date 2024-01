ПВО Украины добилась значительных успехов против самолетов РФ, - Британская разведка

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Кажется, украинская противовоздушная оборона добилась значительных успехов в борьбе с современными российскими боевыми самолетами, что, вероятно, не позволило им добиться какого-либо уровня контроля над воздушным пространством", – говорится в сообщении разведки Министерства обороны Британии в Twitter.

Ukrainian air defences appear to have enjoyed considerable success against Russia’s modern combat aircraft, probably preventing them achieving any degree of control of the air.