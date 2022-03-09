ПВО Украины добилась значительных успехов против самолетов РФ, - Британская разведка
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В среду Великобритания заявила, что противовоздушная оборона Украины добилась успеха против российских самолетов.
Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
"Кажется, украинская противовоздушная оборона добилась значительных успехов в борьбе с современными российскими боевыми самолетами, что, вероятно, не позволило им добиться какого-либо уровня контроля над воздушным пространством", – говорится в сообщении разведки Министерства обороны Британии в Twitter.
(3 of 3)— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022
Ukrainian air defences appear to have enjoyed considerable success against Russia’s modern combat aircraft, probably preventing them achieving any degree of control of the air.
В оценке Британии также сказано, что российским силам не удалось совершить ни одного значимого прорыва в боях к северо-западу от Киева.