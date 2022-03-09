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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 317 танков, 1070 бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет

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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 317 танков, 1070 бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 тысяч человек,

танков ‒ 317,

ББМ – 1070,

артиллерийских систем – 120,

РСЗО - 56,

средства ПВО – 28,

самолетов – 49,

вертолетов – 81,

автомобильной техники - 482,

корабли/катера - 3,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Debor
    да что ты... мы свои потери посчитаем и отдадим должное нашим военным.. теробороне.. и гражданскому населению после победы ... про справедливость и обьективность это ты на помойке рамбера бы поведал
  • Alter Nator
    «Три богатыря». Художник Шойгу. Обёрточная бумага, акварель, гуталин с гофном. 2022 год.



  • drowsy_cat
    Ні в якому разі. Це має бути засекречено до настання незворотного перелому у війні.
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