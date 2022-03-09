Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 317 танков, 1070 бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили:
личного состава – более 12 тысяч человек,
танков ‒ 317,
ББМ – 1070,
артиллерийских систем – 120,
РСЗО - 56,
средства ПВО – 28,
самолетов – 49,
вертолетов – 81,
автомобильной техники - 482,
корабли/катера - 3,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.