Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 317 танков, 1070 бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 тысяч человек,

танков ‒ 317,

ББМ – 1070,

артиллерийских систем – 120,

РСЗО - 56,

средства ПВО – 28,

самолетов – 49,

вертолетов – 81,

автомобильной техники - 482,

корабли/катера - 3,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.