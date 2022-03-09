Столтенберг: Атаковать каналы поставок помощи для Украины – все равно, что атаковать НАТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CBС News.
Генеральный секретарь НАТО предупредил, что нападение России на линии поставок союзных государств, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасным обострением войны.
"Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН", – сказал Столтенберг.
"Россия является агрессором, а Украина защищается. Если произойдет нападение на любую страну НАТО, территорию НАТО, это приведет к применению статьи 5", - добавил он.
Статья 5 – это положение о самообороне в учредительном договоре НАТО, в котором говорится, что нападение на одного члена является нападением на все 30 стран-членов.
"Я абсолютно уверен, что президент Путин знает это, и мы устраняем любое пространство для просчетов, недоразумений по нашему обязательству защищать каждый дюйм территории НАТО", – сказал Столтенберг.
Соединенные Штаты и их союзники помогают Украине оружием и боеприпасами.
Некоторые представители американской разведки опасаются, что Москва может попытаться перекрыть поток поступающего в Украину оружия или с помощью авиаударов или артиллерии. Оружие, поступающее с Запада, разгружается в пограничных странах, например в Польше, а затем отправляется наземным транспортом.