Столтенберг: Атаковать каналы поставок помощи для Украины – все равно, что атаковать НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Россию от попыток атаковать каналы, по которым Украина получает помощь от Альянса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CBС News.

Генеральный секретарь НАТО предупредил, что нападение России на линии поставок союзных государств, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасным обострением войны.

"Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН", – сказал Столтенберг.

"Россия является агрессором, а Украина защищается. Если произойдет нападение на любую страну НАТО, территорию НАТО, это приведет к применению статьи 5", - добавил он.

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Статья 5 – это положение о самообороне в учредительном договоре НАТО, в котором говорится, что нападение на одного члена является нападением на все 30 стран-членов.

"Я абсолютно уверен, что президент Путин знает это, и мы устраняем любое пространство для просчетов, недоразумений по нашему обязательству защищать каждый дюйм территории НАТО", – сказал Столтенберг.

Соединенные Штаты и их союзники помогают Украине оружием и боеприпасами.

Некоторые представители американской разведки опасаются, что Москва может попытаться перекрыть поток поступающего в Украину оружия или с помощью авиаударов или артиллерии. Оружие, поступающее с Запада, разгружается в пограничных странах, например в Польше, а затем отправляется наземным транспортом.