КАРТЫ коридоров для эвакуации в Киевской области
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В течение дня эвакуацию населения Киевщины будут проводить несколькими зелеными коридорами.
Карты маршрутов опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Всего в Киевской области запланировано 5 маршрутов:
1) Ирпень – Киев;
2) Ворзель – Киев;
3) Буча – Киев;
4) Гостомель – Киев;
5) Бородянка – Киев.
Напомним, также сегодня будет проводиться эвакуация людей из Энергодара, Сум, Мариуполя, Волновахи и Изюма.