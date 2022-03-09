Россияне пытались вывезти из Украины около $900 тыс., почти €140 тыс. наличных и старинную икону, - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с работниками Винницкой таможни изъяли у гражданина Российской Федерации более 800 тыс. долл. США и старинную икону, которую он пытался вывезти с территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"При осмотре машины россиянина в пункте пропуска "Могилев-Подольский-Отач" были обнаружены средства, которые он пытался не декларировать и провезти с сокрытием от таможенного контроля. Кроме того, во время проведения углубленного осмотра авто была обнаружена икона, культурную ценность которой будет определять экспертиза", – говорится в сообщении.

Сотрудники Винницкой таможни составили соответствующий протокол, средства и икону изъяли в установленном законом порядке.

В свою очередь работники ГБР во Львове совместно с представителями Госпогранслужбы на таможенном посту "Солотвино" предотвратили попытку незаконного вывоза гражданином РФ почти 140 тыс. евро без надлежащего таможенного декларирования.

Россиянин совместно с двумя гражданами Украины при попытке пересечения границы задекларировали по 10 тыс. евро на каждого.

При осмотре транспортного средства и личных вещей правоохранители обнаружили незадекларированные деньги в иностранной валюте в размере 100 тыс. евро и 40 тыс. дол. США.

Правоохранители уже составили протокол о нарушении таможенных правил, незадекларированные валютные ценности изъяты.