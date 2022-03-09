После поражения Россия должна вернуть Украине все захваченные территории и выплатить репарации, - Джонсон

После поражения России следует работать над тем, чтобы отстроить Украину, создать для нее новый "план Маршалла", заметил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он признал, что Запад совершил ошибку в 2014 году, когда вел мирные переговоры, пытаясь нормализовать отношения с Россией в рамках "нормандского формата".

"Я не вижу ни единого пути, никаких возможностей, чтобы мы могли вернуться к нормальным отношениям без полного оставления Россией территорий, которые она захватила, без уплаты репараций и т.д.", - подчеркнул британский премьер.

Джонсон подчеркнул, что хотел бы найти какое-нибудь дипломатическое решение. Однако он признал, что "сложно найти возможность для ведения серьезных переговоров с кем-то, кто сейчас атакует и уничтожает твою страну".

"Я убежден: если мы останемся едиными в поддержке героического сопротивления украинцев, то Путин окончательно проиграет", - подчеркнул Джонсон.

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Он добавил, что после поражения России нужно работать над тем, чтобы отстроить Украину, создать для нее новый план Маршалла.