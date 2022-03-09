После поражения Россия должна вернуть Украине все захваченные территории и выплатить репарации, - Джонсон
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он признал, что Запад совершил ошибку в 2014 году, когда вел мирные переговоры, пытаясь нормализовать отношения с Россией в рамках "нормандского формата".
"Я не вижу ни единого пути, никаких возможностей, чтобы мы могли вернуться к нормальным отношениям без полного оставления Россией территорий, которые она захватила, без уплаты репараций и т.д.", - подчеркнул британский премьер.
Джонсон подчеркнул, что хотел бы найти какое-нибудь дипломатическое решение. Однако он признал, что "сложно найти возможность для ведения серьезных переговоров с кем-то, кто сейчас атакует и уничтожает твою страну".
"Я убежден: если мы останемся едиными в поддержке героического сопротивления украинцев, то Путин окончательно проиграет", - подчеркнул Джонсон.
Он добавил, что после поражения России нужно работать над тем, чтобы отстроить Украину, создать для нее новый план Маршалла.