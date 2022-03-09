Зеленский о захваченной технике войск РФ: Мы будем бить врага его же оружием. Что может быть более унизительным для оккупантов?

Защитники Украины захватили немало исправной вражеской техники, которая теперь будет работать на оборону нашего государства.

Об этом заявил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Наши военные, наши теробороновцы смогли пополнить арсенал нашей техники за счет многих трофеев, которые взяли на поле боя. Танки врага, бронемашины, боеприпасы теперь будут работать на нашу оборону, нашу жизнь, нашу страну. Что может быть более унизительно для оккупантов? Мы будем бить врага его же оружием, вдобавок к нашему, которое российские войска уже неплохо почувствовали", - заметил глава государства.