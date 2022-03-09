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Зеленский – США: Когда будет решение о передаче нам боевых самолетов из Польши? Не перебрасывайте ответственность!

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Зеленский – США: Когда будет решение о передаче нам боевых самолетов из Польши? Не перебрасывайте ответственность!
Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете ответственны за катастрофу.

Об этом заявил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Россия использует ракеты, авиацию, вертолеты против нас, против мирных людей. Это гуманитарная обязанность мира - реагировать, но решения нет", - возмутился глава государства.

"Мы благодарны Польше за альтернативу, за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос в логистике, по сути, технический вопрос, его нужно решать немедленно. Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую американскую базу. Мы также знаем, что договоренность американской стороны с Польшей есть, но при этом слышим, что предложения Польши вроде бы необоснованны, и об этом говорят в Вашингтоне… Так что когда будет решение? Послушайте, у нас война, у нас нет времени на медиа, на все эти сигналы, это же не пинг-понг, это о человеческих жизнях. Мы еще раз просим - решайте побыстрее, не перебрасывайте ответственность, отправьте нам самолеты", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Don Pedro bb9539c4
    Официально Минооборны: Не постить инфу про поставки оружия из за рубежа - это усложняет процесс получения.
    Цензор.нет: Зеленський - Коли буде рішення щодо передачі нам бойових літаків з Польщ ?
  • Маск13
    Вже декілька людей рекомендують нашій "владі" змінити риторику по відношенню до партнерів.
    Треба говорити конструктивно і регулярно, а не закочувати істеріки.
  • Kobsar Alexander
    Всё нормально с Польшей -- просто Зеленский немецкое радио не слушает.
    С Германией тоже -- кайн проблэм по всем вопросам.
    На вчера, Германия приняла 600 000 украинских беженцев. В основном женщины и дети.
    Сейчас идёт их распределение по всей Германии.
    Не наводите антинемецкую панику, шановни громадяны!
    От себя могу добавить, что регулярно наблюдаю то, о чём украинское Минобороны рекомендует не сообщать...*)
    Слава Украине!
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