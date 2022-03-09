Из-за решительного сопротивления населения оккупанты ввели подразделения Росгвардии на Херсонщину. Незаконно задержаны более 400 украинцев, - Генштаб
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Поскольку жители оккупированных населенных пунктов Херсонщины оказывали яростное сопротивление, оккупанты ввели туда подразделения Росгвардии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"В связи с яростным сопротивлением жителей города Херсон оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, совершившие неправомерное задержание более 400 граждан Украины", - говорится в сообщении.
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