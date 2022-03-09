Российские оккупанты захватили гражданское спасательное судно "Сапфир" и принудительно транспортируют в Севастополь

Российские захватчики транспортируют гражданское спасательное судно "Сапфир" в Севастополь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Фейсбуке.

Капитан "Сапфира", которому дали возможность связаться с Администрацией морских портов Украины, проинформировал, что захваченное судно транспортируют в порт временно оккупированного Севастополя.

Он сообщил, что на борту находятся "зеленые человечки", которые держат экипаж "под дулами". Функции командования взял на себя прибывший на судно российский капитан.

Одесский координационно-спасательный центр обратился к российским военным кораблям с позывными "Бугель-490", "Касс", "Аргумент", "Бульба", "Гусар", "Витал".

"Вами незаконно захвачено и удерживается украинское спасательное судно "Сапфир", которое находилось в территориальных водах Украины в районе острова Змеиный. Ваши действия незаконны. Это проявление слабости и классифицируется как пиратский захват. Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения морских действий в море. Требуем немедленно освободить спасательное судно "Сапфир" и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего флота. Вам не смыть этот позор никогда", - говорилось в обращении.

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Гражданское спасательное судно "Сапфир" находится на балансе морской поисково-спасательной службы Украины.

Борт предназначен для патрулирования в открытом море, спасения судов, терпящих бедствие, выполнения морских буксировок судов и плавсредств, пожаротушения, выполнения подводно-технических работ на глубинах до 50 метров, спасения людей и оказания медпомощи пострадавшим.

На момент захвата судно выполняло гуманитарную миссию по спасению людей.

В Главном управлении разведки подчеркнули, что действия российских захватчиков квалифицируются исключительно как пиратство и прямое нарушение норм Международного морского права и Международных конвенций безопасности мореплавания.

ГУР предоставляет в свободный доступ радиопереговоры капитана судна "Сапфир" с Одесским портом.