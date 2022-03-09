Мы не знали, что Путин нападет 24 февраля, - Подоляк

Украинская власть предварительно не имела информации, что 24 февраля президент страны-оккупанта Владимир Путин начнет полномасштабную войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом член украинской делегации в переговорах со страной-агрессором советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал в интервью Украинской правде.

На вопрос, информировали ли западные партнеры Офис президента о вероятности российского вторжения 24 февраля, Подоляк ответил:

"Нет, конкретной даты 24 февраля не было. Дат было много: 20, 22, 16 февраля. Американцы тоже не могли знать конкретное время и это не вопрос их разведки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР МО опубликовало список оккупантов, вторгшихся в Украину из Беларуси

Он также объяснил, почему раньше украинские власти активно не реагировали на предупреждение западных разведок о возможном полномасштабном вторжении Путина.

"Информационная кампания о возможном российском нападении началась где-то с конца октября прошлого года. Для нас это было немного странно.

Они все это нагнетали, особенно в декабре и в январе, но никаких действий превентивного характера никто не предпринимал. То есть все действия, которые сейчас наши партнеры предпринимают, можно было предварительно частично предпринимать – и тогда Россия могла бы оценить тот объем проблем с экономической точки зрения", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин может пойти на дальнейшую эскалацию в Украине, - разведка США

"Когда мы эту информацию получали, у нас разведка тоже работала и мы это видели – готовили управленческую инфраструктуру для военного положения. Но мы понимали, что если мы начнем в таком же объеме медийно давить на людей, то панические настроения будут такими, что мы бы не удержали ситуацию.

Война войной, но до войны мы полностью сломали бы всю экономику и сегодня нам было бы намного сложнее. А так выяснилось, что мы экономически и управленчески готовы ко всему".

Напомним, еще в январе в Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.

Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что США предупредили руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.